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Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü

Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü
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Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında çekirdek yüklü tır viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü hayatını kaybederken, vatandaşlar tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çekirdek yüklü tır, Erzurum-Artvin karayoluna inerken viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak maalesef hayatını kaybetti.

Azerbaycan plakalı tırın sürücüsünün kimliği ve yaşı henüz belirlenemedi. Kazada tır, şarampole yuvarlanarak ters döndü ve içerisindeki yük çevreye yayıldı.

Bu bölgede meydana gelen trafik kazalarında son bir yıl içinde onlarca kişi hayatını kaybetti ve birçok sürücünün yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için acilen bu noktaya bir tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Yetkililere, trafik güvenliği açısından bölgedeki yol şartlarını gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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