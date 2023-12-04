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Erzurum-Artvin karayolunda araç takla attı, sürücü yaralandı

4 Aralık 2023 09:43 Son Güncelleme: 09:45 Abone Ol

Erzurum'dan Artvin istikametine giden bir araç, Derekapı Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.