Erzurum-Artvin karayolunda araç takla attı, sürücü yaralandı
Erzurum'dan Artvin istikametine giden bir araç, Derekapı Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Kontrolden çıkan araç takla attı
ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen kazada bir araç takla attı, sürücü yaralandı.
Erzurum'dan Artvin istikametine giden 25 AAE 785 plakalı araç sürücüsü Derekapı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Olay sonrası ihbar üzerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan Mehmet C. sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulans ile sağlık kuruluşunu kaldırıldı.