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Erzurum-Artvin Kara Yolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Erzurum-Artvin Kara Yolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu
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Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen tır kazasında sürücü, şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum- Artvin kara yolunda tır kazası meydana geldi. Şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Erzurum-Artvin kara yolunda, Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkiinde kereste yüklü tır virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Şans eseri şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı. Devrilen tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erzurum Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay, bölgede trafik güvenliğine yönelik risklerin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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