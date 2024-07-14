Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu suya kapılan bebeğin arama çalışmaları devam ediyor
Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor. Anne ve kızının cesedi bulunurken, bebeğin arama çalışmaları bugün devam ediyor.
Erzurum- Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.
Dün akşam saatlerinde Erzurum - Artvin kara yolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı. Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.
Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi. Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor. - ERZURUM