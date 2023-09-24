Erzurum-Ağrı yolunda kaza; 3 ölü ve 22 yaralı

Erzurum- Ağrı karayolunda meydana gelen kazda 3 kişi öldü 22 kişi yaralandı. S. K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Erzurum'un Horasan ilçesi Haydarlı Köyü civarında şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası itfaiye, polis ve sağlık görevlileri araçta bulunan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Turan Çağrıboğa kaza yerinde yaşamını yitirirken Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram Horasan Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM