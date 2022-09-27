Erzurum haber... Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi 3. Sayfa Haberleri Erzurum 3. sayfa haberine göre Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve Erzurum'da da hissedilen deprem sonrası komşu il için hemen harekete geçti. Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve Erzurum'da da hissedilen deprem sonrası komşu il için hemen harekete geçti. Toplam 3 araç ve 14 personelle yardım için yola çıkan ekipler Ardahan'da yıkım olan bölgelerde görev yapacak. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Ardahan Göle 3. Sayfa Haberler

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