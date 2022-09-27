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Erzurum haber... Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi

3. Sayfa Haberleri

Erzurum 3. sayfa haberine göre Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve Erzurum'da da hissedilen deprem sonrası komşu il için hemen harekete geçti.

Erzurum'dan Ardahan'a yardım ekibi

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve Erzurum'da da hissedilen deprem sonrası komşu il için hemen harekete geçti. Toplam 3 araç ve 14 personelle yardım için yola çıkan ekipler Ardahan'da yıkım olan bölgelerde görev yapacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Ardahan Göle 3. Sayfa Haberler

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