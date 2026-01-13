Haberler

Vali Aydoğdu'dan yaralı polis memurlarına hastane ziyareti
Vali Hamza Aydoğdu, trafik kazasında yaralanan iki polis memurunu tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında yaralanan iki polis memurunu tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte, Bölge Trafik Müdürlüğünde görevliyken trafik kazası geçirerek yaralanan iki polis memurunu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralı polislerin sağlık durumları hakkında hastane Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız ve görevli doktorlardan bilgi alan Vali Aydoğdu, polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Polislerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Vali Aydoğdu, "Polislerimizin çok şükür hayati bir tehlikesi yok. Tedavi süreçleri yakından takip ediliyor. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

