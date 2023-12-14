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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplantıya katıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle katıldı. Bakan Yerlikaya, terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren toplantıda 81 ilin Valisi ve güvenlik bürokrasisi ile bir araya geldi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilin Valisi ve güvenlik bürokrasisi ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, 81 ilin Valileri, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanıyla birlikte Video Konferans yoluyla; başta terör olmak üzere uyuşturucu, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren toplantı gerçekleştirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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