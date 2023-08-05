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Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

3. Sayfa Haberleri

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan- Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 yaralı bulunuyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan Tunceli 3. Sayfa Haberler

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