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Erzincan, Suç Aydınlatmada Türkiye 1'incisi Oldu

Erzincan, Suç Aydınlatmada Türkiye 1'incisi Oldu
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında kişilere karşı işlenen suçların tamamını aydınlatarak yüzde 100 aydınlatma oranı ile Türkiye’de birinci oldu. 2023 yılında yüzde 99,4 aydınlatma oranı ile 5. sırada yer alan Erzincan, 2024 yılında bu oranı yüzde 99,7’ye çıkararak Türkiye genelinde 2. sıraya yükseldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılında kişilere karşı işlenen suçların tamamını aydınlatarak yüzde 100 aydınlatma oranı ile Erzincan Türkiye 1'incisi oldu.

2024 yılında ülke genelinde meydana gelen tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı yüzde 94,9 iken Erzincan'da tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı yüzde 99,7 olarak açıklanmış ve meydana gelen tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı sıralamasında Erzincan Türkiye 2'ncisi oldu.

Erzincan, 2023 yılında tüm asayiş suçlarında yüzde 99,4 aydınlatma oranı ile Türkiye'de 5. sırada yer almaktayken 2024 yılında aydınlatma oranını yüzde 99,7 ye çıkararak Türkiye'de 2. sıraya yükseldi.

Kişilere karşı ve malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar arasında yer alan: Kasten öldürme, kapkaç, yankesicilik, suçları 2024 yılı içerisinde Erzincan'da meydana gelmemiş, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde de: kasten öldürme, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik suçları meydana gelmemiştir. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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