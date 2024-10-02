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Erzincan-Sivas Karayolunda Trafik Kazası: Kadın Kurtarıldı

Erzincan-Sivas Karayolunda Trafik Kazası: Kadın Kurtarıldı
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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan otomobilde sıkışan Nafiya Ayhan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının sağlık durumu iyi.

Erzincan- Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobildeki kadın itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı aracın içerisinden kurtarıldı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Nafiya Ayhan araçta sıkıştı. Kaza mahalline AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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