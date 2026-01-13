Haberler

Erzincan'da polis aracı şarampole uçtu: 2 polis yaralandı

Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı. Kaza, kardan dolayı aracın kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti ve yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan-Sivas karayolunun Sarıgöl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kardan dolayı kontrolden çıkan polis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki iki polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

