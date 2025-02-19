Erzincan-Sivas Karayolunda Kar ve Tipi Kazalara Neden Oldu
Erzincan-Sivas karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1 tır yoldan çıkarak devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda araç ise yolda mahsur kaldı.
Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. 1 tırın yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas karayolunda tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa