Erzincan-Sivas Karayolunda Kar ve Tipi Kazalara Neden Oldu

Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. 1 tırın yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas karayolunda tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. - ERZİNCAN