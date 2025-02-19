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Erzincan-Sivas Karayolunda Kar ve Tipi Kazalara Neden Oldu

Erzincan-Sivas Karayolunda Kar ve Tipi Kazalara Neden Oldu
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Erzincan-Sivas karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1 tır yoldan çıkarak devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda araç ise yolda mahsur kaldı.

Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. 1 tırın yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas karayolunda tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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