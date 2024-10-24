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Erzincan-Sivas Kara Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan-Sivas Kara Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan- Sivas kara yolunda otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ABG 117 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza mahalline jandarma, sağlık, trafik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil erzincan 3-sayfa Sağlık trafik Sivas Kaza

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