Erzincan-Sivas kara yolunda Tofaş marka otomobil yandı
Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki bir Tofaş marka otomobilin motor kısmından çıkan yangın, diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Erzincan- Sivas kara yolunda Tofaş marka otomobil yandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Araç sürücüsü yangını fark ederek yolun kenarında durdu. Yanan araca yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. Yangından otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN