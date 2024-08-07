Erzincan Sanayi Sitesinde İşyerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Erzincan Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.
Erzincan Sanayi Sitesinde işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yeni Sanayi Sitesi 7. sokakta bir işyerinde yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye sevk edildi. İşyerinin iç kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
İşyerinde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN