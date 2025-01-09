Erzincan Sağlık Müdürü Sağlık Bakanlığı'nı Ziyaret Etti
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, ildeki sağlık çalışmalarını görüşmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ziyarette bulundu. Yanında sağlık yetkilileriyle birlikte yürütülen projeler ele alındı.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin il genelinde yürütülen sağlık çalışmalarını görüşmek üzere Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.
Cihan Tekin'e, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gökalp Taş eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan'da yürütülen sağlık çalışmaları ele alındı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa