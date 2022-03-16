Erzincan polisinden huzur uygulaması

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve 48 personelin katılımı ile il merkezinde yapılan uygulamada; 9 internet kafe-oyun salonu, 15 kıraathane, 7 kafe ve açık alkol sunumu yapan umuma açık yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimler esnasında 581 şahıs sorgulanarak, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişiye gerekli işlemler yapıldı. - ERZİNCAN