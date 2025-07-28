Erzincan Polisi Çocukları Güvenlik Konularında Bilgilendiriyor

Erzincan Polisi Çocukları Güvenlik Konularında Bilgilendiriyor
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Erzincan'ın il emniyet müdürlüğü, 'ÇOGEP Hep Birlikte Aileyiz' projesi kapsamında 510 öğrenciye 112 acil çağrı hattı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitimler verdi.

Erzincan polisi çocukları 112 acil çağrı hattı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "ÇOGEP Hep Birlikte Aileyiz" projesi kapsamında; Kurşunlu Camii, Melikgazi Camii, Akşemseddin Camii, Yavuz Selim Camii ve Kardeşler Camii'nde toplam 510 öğrenciye; 112 acil çağrı hattı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Polisler çocuklara bilgilendirici broşürler dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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