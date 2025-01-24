Erzincan Polisi, 10 Suç Türünde Aydınlatma Oranı ile Türkiye 1.si Oldu

Erzincan polisi, 10 önemli suç türünde yüzde 100 aydınlatma oranı ile Türkiye 1. oldu.

Asayiş Daire Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 verilerine göre il genelinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılmasında kişilere karşı işlenen kasten yaralama, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit ve hakaret gibi 10 önemli suç türünde Erzincan yüzde 100 aydınlatma oranı ile Türkiye 1. oldu.

Ülke genelinde meydana gelen tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı yüzde 94,9 iken Erzincan tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı olarak ta yüzde 99,7 ile 2. oldu.

2023 yılında Erzincan tüm asayiş suçlarında yüzde 99,4 aydınlatma oranı ile Türkiye'de 5. sırada yer almaktayken; 2024 yılını aydınlatma oranı yüzde 99,7 ye çıkarılarak olarak Türkiye'de 2. sıraya yükseldi.

2024 yılı içerisinde kişilere karşı ve malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar arasında yer alan; Kasten öldürme, kapkaç, yankesicilik suçları Erzincan'da meydana gelmedi. - ERZİNCAN