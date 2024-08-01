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Erzincan Polis Evi Yenilenerek Hizmete Açıldı

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Erzincan Polis Evi, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kamu personellerine hizmet vermeye başladı. Otel bölümünde 19 oda ve 34 yatak bulunan polis evinde açık büfe kahvaltı ve yemek servisi de yapılmaktadır. Bahçe bölümünde ise sıcak-soğuk içecekler, tost, dondurma, ızgara ve tatlı çeşitleri ile hizmet verilmektedir. Ayrıca polis evi şube müdürlüğünde düğün, nişan, kına gibi organizasyonlar düzenlenme imkanı sunulmaktadır.

Erzincan Polis Evi, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kamu personellerine hizmet vermeye başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Polis Evinin yenilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada hizmete açılan polis evinin otel bölümünde 19 oda 34 yatak bulunduğu belirtildi.

Öte yandan polis evinin restoran bölümünde 08.00-10.00 saatleri arasında açık büfe kahvaltı, 12.00-20.00 saatleri arasında ise yemek servisi yapılıyor.

Bahçe Bölümünde ise 08.00-23.00 saatleri arasında sıcak-soğuk içecekler, tost, dondurma, ızgara ve tatlı çeşitleri ile teşkilat mensupları ve yakınlarına, kamu personeli ile yakınlarına hizmet veriliyor.

Aynı amanda Polis evi şube müdürlüğünde, tüm kamu personelinin düğün, nişan, kına gibi organizasyonları ile resmi organizasyonlar düzenlenme imkanı sunuluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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