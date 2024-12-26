Erzincan Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5,83 gram esrar maddesi, 5.491 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İstanbul'da 1, İzmir'de 3 ve Erzincan'da 4 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda E.G., İ.Ç.D., F.B.P., S.Z., A.O.Y., A.E., E.A., İ.G., H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

9 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN