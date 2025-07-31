Erzincan Lisesinde Kamalı Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Erzincan Lisesinde Kamalı Kopya Düzeneği Ele Geçirildi
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Erzincan Lisesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı E-Sınavında yapılan üst aramada, kopya çekmek amacıyla kullanılan gizli kamera ve iletişim cihazları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Lisesinde gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı E-Sınavında sınava girecek E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında kameralı kopya düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında; 1 adet beyaz renkli mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bulunan 1 adet simkart, 1 adet siyah deri ile sarılı düğme görünümlü gizli kamera, 1 adet kart görünümünde iletişim cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bulunan 1 adet simkart,1 adet kulak içi iletişim cihazı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda E.U. isimli şahsın kopya düzeneğini E.B isimli organizatör şahıstan aldığı tespit edildi.

Konu ile alakalı yürütülen tahkikat kapsamında E.U., E.B. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken adli işlemleri devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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