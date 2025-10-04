Erzincan Jandarmasından 2025 Faaliyet Raporu: Suç Oranı Aydınlatma %98,6

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 2025 yılı eylül ayı faaliyet sonuçları açıklandı. Meydana gelen suç olaylarının yüzde 98,6'ı aydınlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, ağustos 2025 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında; 95 asayiş, 3 kabahat, 85 takibi gereken, 7 kaçakçılık, 18 narkotik, 6 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 215 olay meydana gelirken bu olayların yüzde 98,6'sı aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 76 bin 811 şahıs ile 21bin 810 aracın sorgulaması yapılarak, 250 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 5 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; ay içerisinde 1 sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak (MKP-HKO) suçundan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 9 bin 967 araç kontrol edilerek 3 bin 356) şahıs sorgulaması yapıldı. 389 araç ve şahıs hakkında toplam 1.566.315 TL cezai işlem uygulandı. 1 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalanarak 7 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınmış ve 53 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 111 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 40 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak 27 adet müstehcen içerikli, 20 adet terör örgütü propagandası ve 286 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 333 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 188 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 7 kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 8 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 7 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 102 litre viski, 3 litre votka, 12 litre rakı, 43 adet tabanca mühimmatı, 60 adet gümüş sikke, 24 adet elektronik sigara, 13 adet boş şişe/boş şişe kapağı, 2 adet alkollü içki aroma kiti, 13 adet damıtma düzeneği, 15 litre etil alkol, 3,5 litre el yapımı viski, 2 adet viski aroması ele geçirildi.

İcra edilen 18 narkotik operasyonu sonucunda; 14 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 1 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. İcra edilen narkotik operasyonları sonucunda 2 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 766 gram kubar esrar, 182 gram skunk, 4 gram sentetik cannabioit, 28 gram captagon, 276 kök kenevir, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 43 adet tabanca mühimmatı, 1 adet cep telefonu, 1 diğer elektronik eşyalar, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 500 adet muhtelif yedek parça ve malzemeler, 1 adet ampul, 1 adet üçlü priz ele geçirildi. - ERZİNCAN