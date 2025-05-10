Erzincan Jandarma, Nisan'da 141 Olayı Aydınlattı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Nisan ayı içerisinde icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında meydana gelen toplam 141 olayın yüzde 99'u aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Nisan 2025 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 56 asayiş, 14 kabahat, 51 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 3 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 141 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarda; 55 bin 366 şahıs ile 20 bin 961 aracın sorgulaması yapıldı. 278 aranan şahıs, 6 aranan araç yakalandı. Kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 3 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise; 10 bin 862 araç kontrol edildi, 5 bin 233 şahsın sorgulaması yapıldı, 207 araç ve şahıs hakkında toplam 688 bin 610 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalandı. 2 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınırken 31 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 62 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 11 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 11 adet müstehcen içerikli, 15 adet terör örgütü propagandası ve 495 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 521 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 16 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 108 adet extacy, 95 gram skunk, 4 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid / bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 646 litre şarap, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 269 adet bandrolsüz sigara, 9 adet bandrolsüz alkol, 1 adet damıtma sistemi ve 2 adet dedektör ele geçirildi. - ERZİNCAN