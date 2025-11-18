Haberler

Erzincan Jandarma'nın Kasım 2025'teki Asayiş ve Güvenlik Faaliyetleri

Güncelleme:
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Kasım 2025 boyunca gerçekleştirdiği asayiş, trafik, siber, narkotik ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin aylık bilançoyu açıkladı. 124 olayın %93'ü aydınlatıldı, 1,48 milyon TL'lik trafik cezası uygulandı ve 570 internet sitesi erişime kapatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Kasım 2025 ayında yürütülen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin aylık bilanço kamuoyuyla paylaşıldı.

124 olayın yüzde 93'ü aydınlatıldı

Ay boyunca; 41 asayiş, 2 kabahat, 63 takibi gereken, 7 kaçakçılık, 4 narkotik, 6 siber, 1 terör olayı olmak üzere toplam 124 olay meydana geldi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda olayların yüzde 93'ü aydınlatıldı.

Asayiş uygulamaları kapsamında 286.694 şahıs ve 17.420 araç sorgulandı; 290 aranan şahıs ile 4 kayıp kişi bulundu. Ayrıca 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Terörle mücadelede işlem

Terörle mücadele kapsamında, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası (MKP-HKO) yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik uygulamalarında 1,48 Milyon TL ceza

Kasım ayında yapılan trafik denetimlerinde; 10.942 araç kontrol edildi, 5.904 şahıs sorgulandı, 389 araç/şahıs hakkında toplam 1.480.721 TL para cezası uygulandı.

Uygulamalarda 7 aranan araç ve 5 aranan şahıs yakalanırken, 11 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu, 57 araç ise trafikten men edildi.

Siber suçlarla mücadelede 570 siteye erişim engeli

Siber faaliyetlerde; 97 sosyal medya hesabı üzerinde inceleme yapıldı, suç unsuru tespit edilen 23 hesap/şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Toplam 570 internet sitesi için erişim engelleme kararı sağlandı. Bu sitelerin: 54'ü müstehcen içerikli, 47'si terör örgütü propagandası içeren, 469'u yasadışı bahis içerikli site olduğu bildirildi. Ayrıca 172 vatandaşa "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme" eğitimi verildi.

Kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetlerinde 7 şahıs hakkında işlem yapıldı ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı: 2.640 dolu makaron, 3.996 sigara filtresi, 4.550 gram kıyılmış tütün, 68.400 kilitli poşet, 2 tam otomatik sigara basma makinesi, 2 adet 9 mm, 5 adet 7.65 mm fişek, 191 litre el yapımı şarap, 2 litre bandrolsüz şarap, 2 litre bandrolsüz viski, 63 boş şişe, 87 adet sahte şişe etiketi, 1 adet sikke

Narkotik operasyonlarında 1 tutuklama

Narkotik birimleri tarafından yapılan 4 operasyonda, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı; bunlardan 1'i tutuklandı, 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda: 550 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik uyuşturucu/psikotrop madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
