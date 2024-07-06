Erzincan Jandarma Haziran Ayı Suç İstatistikleri Açıklandı
Erzincan ilinde Haziran ayında gerçekleşen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri hakkında istatistikler açıklandı. Toplamda 195 olayın meydana geldiği ayda, olayların 190'ı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda birçok suç aleti ve kaçak mal ele geçirildi.
Erzincan jandarma haziran ayı suç istatistiklerini açıkladı.
İl Jandarma Komutanlığınca, haziran 2024 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 114 asayiş, 3 kabahat, 67 takibi gereken, 9 kaçakçılık ve 2 siber olayı olmak üzere toplam 195 olay meydana gelirken olayların 190'ı, yani 97'si aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 515.991 şahıs ile 16.512 aracın sorgulaması yapılarak, 336 aranan şahıs, 2 aranan araç yakalanmış ve kayıp olarak aranan 10 şahıs bulundu.
İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet zaman ayarlı fünye, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet delici / kesici suç aleti ele geçirildi.
Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 12.582 araç kontrol edilmiş, 5.313 şahıs sorgulaması yapılmış, 489 araç ve şahıs hakkında cezai işlem uygulanmış, 3 aranan araç, 8 aranan şahıs yakalanmış, 5 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınmış ve 72 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 21 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 3 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 3 adet müstehcen içerikli ve 132 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 135 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
İcra edilen 9 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 15 şahıs hakkında işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmış ve 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlar sonucunda 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 8.200 adet dolu makaron, 10 paket bandrolsüz sigara, 2 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 3 adet senet, 5 adet tapu, 12 adet kıymetli evrak, 1 adet bıçak, 1 adet bilgisayar, 1 adet detektör ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. - ERZİNCAN