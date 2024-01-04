Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayı Faaliyetleri

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirilirken hakkında arama kararı olan 130 kişi yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 46 kaçak göçmen ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Aralık ayında icra edilen asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 56 asayiş, 4 kabahat, 66 takibi gereken, 11 kaçakçılık, 9 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ve 11 siber olayı olmak üzere toplam 157 olay meydana geldi ve meydana gelen olayların 155'i yani yüzde 99'u aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 346 bin 319 şahıs ile 15 bin 114 aracın sorgulaması yapılarak, 130 aranan şahıs yakalandı ve kayıp olarak aranan 6 kişi bulundu.

Asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet av tüfeği ve 1 adet kesici/delici suç aleti de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Aralık ayı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında, 14 bin 58 araç kontrol edildi. 51 bin 256 şahıs sorgulaması yapılarak 190 araç ve şahıs hakkında toplam 299 bin 203 TL cezai işlem uygulandı. 2 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalanırken, 6 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 42 araç trafikten men edildi.

Yapılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyet ve uygulamalarında, 3 göçmen kaçakçılığı ve 6 yasadışı bulunma olayına müdahale edilerek 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Bu olaylarda toplam 46 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde de 544 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 16 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak 7 adet müstehcen içerikli ve 227 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 234 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

11 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı ve 85 gram kubar esrar, 19 kök kenevir, 85 gram kenevir tohumu, 4 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 2 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 90 litre kaçak/sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet tabanca, 148 adet dolu tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. - ERZİNCAN