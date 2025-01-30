Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 2024'te Suç Oranını Yüzde 38 Düşürdü

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılında kişilere karşı işlenen suç sayısı 422 iken jandarma ekiplerinin aldığı tedbirler ve yaptığı özverili çalışmalar sonucunda 2024 yılında kişilere karşı işlenen suç sayısında yüzde 38 oranında düşüş sağlayarak Türkiye genelinde bir önceki yıla göre suçun önlenmesinde gösterdiği başarı ile Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 1. oldu.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca 2023 yılında kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,8'i aydınlatılırken 2024 yılında kişilere karşı işlenen 261 suçun tamamı aydınlatıldı. - ERZİNCAN