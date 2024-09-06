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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personelleri denetledi

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personelleri denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baybaba, personellere görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personelleri denetledi.

Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personellerle bir araya gelen Zafer Baybaba, personelleri denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevli memurlarla iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare eden Baybaba, personellere görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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