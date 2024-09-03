Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında birim amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN