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Erzincan İl Emniyet Müdürü, personeli denetledi

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Baybaba personelle iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdür Baybaba personelle iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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