Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ve bağımlılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılık konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Uyuşturucu ve bağımlılık noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla ekipler Ergan Dağı, Ordu Caddesi ve Kulem Park önünde stant açarak "narkonokta" faaliyeti kapsamında broşür dağıtımı yaptı.

Öte yandan "uyuma" uygulamasının indirilmesi ve kullanımı hakkında vatandaşı bilgilendiren ekipler, "Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." mesajı verdi. - ERZİNCAN