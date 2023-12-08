Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İzzetpaşa Mahallesi'nde 'Erzincan Huzur 24' uygulamasını gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 953 şahıs ve 277 araç sorgulanarak gerekli işlemler yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Erzincan Huzur 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 32 ekip ve 115 personelin katılımı ile İzzetpaşa Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 953 şahıs ve 277 araç sorgulanarak gerekli işlemler yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere çalışmalarımızı taviz vermeden sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ERZİNCAN