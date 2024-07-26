Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Personeline Sürücü Sertifikası Kursu Düzenlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, personeline motorlu taşıt sürücü sertifikası kursu düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kursta; 150 personele A sınıfı sürücü sertifikası, 112 personele C sınıfı sürücü sertifikası, 87 personele CE sınıfı sürücü sertifikası, 98 personele D sınıfı sürücü sertifikası olmak üzere toplamda 447 personele sürücü sertifikası verildi.

Geçit sürücü pist alanında düzenlenen sertifika törenine İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve müdür yardımcıları katıldı.

Eğitimde başarılı olan personellere sertifikaları verilirken 2024 ve 2025 yıllarında da emniyet personellerine yönelik sürücü sertifikası kursunun açılması planlandığı aktarıldı. - ERZİNCAN