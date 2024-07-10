Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Mahalle Muhtarlarını Bilgilendirdi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, mahalle muhtarlarına genel güvenlik konularında bilgi vererek toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde mahalle muhtarları bilgilendirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum içerisinde görev yapan, toplumun temsilcisi ve başvuru mercii olan mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.
Ekipler mahalle muhtarlarına ziyaret düzenleyerek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
Muhtarlarla genel güvenliğe ilişkin konularda toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması noktasında işbirliği ve koordinasyon çalışması yürüten polis ekipleri, birlik ve berberlik mesajı verdi. - ERZİNCAN