Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edilen polisler, polislik mesleğini yakından tanıtmak, çocuklarla birlikte vakit geçirmek ve her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü gezdirerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar. - ERZİNCAN