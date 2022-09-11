Erzincan haberi... Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan haberleri: Erzincan'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, bin 22 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 465 aracın denetim ve kontrolü yapıldı. 1 araç sürücüsüne motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmamak ve kullanmamaktan 392 TL, 2 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 854 TL, 1 araç sürüşücüne geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 739 TL, 2 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 392 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN