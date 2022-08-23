Erzincan haberi | Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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Erzincan gelişmesine göre Erzincan'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde 3 gün süreyle Erzincan il genelinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Erzincan'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde 3 gün süreyle Erzincan il genelinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulamalarda, 602 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 254 aracın denetim ve kontrolü yapılarak:
3 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 5.469 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-d, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 73/c, Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 34/b, Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılmasından 888 TL, 1 araç hakkında yakalamasının olması sebebiyle trafikten men edilmiş ve 2 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN