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Erzincan haberi... Erzincan esnafı dolandırıcılara karşı uyarıldı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan haberi... Erzincan esnafı dolandırıcılara karşı uyarıldı

Erzincan haberler: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra; polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Dağıttıkları broşürlerle esnaf ve vatandaşları sahte para, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemi konularında uyaran ekipler, dilenciler ve dolandırıcılar konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Polis ekipleri şüpheli bir durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda da vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Bilgilendirme için polis ekiplerine teşekkür eden Erzincan esnafı, merak ettikleri konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan 3. Sayfa Haberler

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