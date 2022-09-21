Erzincan yerel haberi | Erzincan'da alevli geceYangından etkilenen yabancı uyruklu 11 üniversite öğrencisi yurtlara yerleştirildi

- Erzincan'da alevli gece

Yangından etkilenen yabancı uyruklu 11 üniversite öğrencisi yurtlara yerleştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da metruk binada çıkan yangın bitişikteki müstakil eve sıçradı. Alevlerin yükseldiği yangından etkilenen pansiyonda kalan yabancı uyruklu 11 üniversite öğrencisi geceyi konaklamaları için yurtlara yerleştirildi.

Olay, saat 01. 00 sıralarında Erzincan merkez Kızılay Mahallesi Murat Çarşısı arkasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metruk binanın bahçesinde çıkan yangın bir süre sonra ağaçların alev alarak çatıya sirayet etmesine oradan da bitişiğindeki ev ve iş yerlerine doğru alevlerin yayılması neden oldu. İtfaiye ekipleri,

yoğun duman ve alevler içerisindeki metruk bina bitişiğindeki mesken ve iş yerlerine 3 saatlik 3 koldan yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Maddi hasar dışında herhangi can kaybı, yaralanmanın olmadığı yangında pansiyonda kalan ve mağdur olan 4'ü kız toplam 11 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi valilik ve emniyetin girişimleri sonucu geceyi konaklamaları için kentte bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yangınla ilgili olay yeri incelemesi yapılarak tahkikat başlatıldı.