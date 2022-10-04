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Erzincan haberi... Erzincan'da 85 tarihi eser ve sikke ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Erzincan haberi... Erzincan'da 85 tarihi eser ve sikke ele geçirildi

Erzincan haberleri: Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli, tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli, tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi çerçevesinde yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Erzincan'ın merkez ilçe ve köylerinde 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi nitelikteki sikke ve objeleri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Alınan bu bilgi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli, tarihi nitelikteki 85 adet obje ve sikkelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

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