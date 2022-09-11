Erzincan haberi | Çayırlı'da bir miktar kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Erzincan 3. sayfa haberi... Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde polisin 4 işyerinde yaptığı denetimlerde bir miktar kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde polisin 4 işyerinde yaptığı denetimlerde bir miktar kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Çayırlı ilçesi genelinde tütün ve tütün ürünleri satan iş yerlerine yapılan genel denetimler ve Çayırlı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan soruşturma dahilinde 4 işyeri ve işyeri sahiplerinin adreslerinde yapılan aramalarda; 40.412 kg kıyılmış tütün, 6.118 gr barkodlu tütün, 873 adet 20'li paket halinde bandrolsüz sigara, 167 kutu 200 adet bandrollü makaron, 2 adet elektrikli tütün sarma makinesi, çok sayıda sigara filtresi ele geçirildi.

Kaçak ve ruhsatsız tütün satış yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. - ERZİNCAN