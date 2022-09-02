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Erzincan haber: Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Erzincan haber: Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi

Edinilen Erzincan gelişmesine göre Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ağustos 2022 ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 302 kök kenevir bitkisi, 1 adet altın sikke, 6 adet bronz sikke, 1 adet 7.65 mm.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ağustos 2022 ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 302 kök kenevir bitkisi, 1 adet altın sikke, 6 adet bronz sikke, 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet muhtelif eski eser (haç) ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs yakalandı, 2 adet akaryakıt istasyonunun faaliyeti geçici süreyle durduruldu.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79) ve 1 uluslararası iş gücü kanununa muhalefet olayı meydana geldi. Bu olaylarda toplam 83 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken yakalanan düzensiz göçmenlerden 13'ü serbest bırakıldı 70'i sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT), 8 faili meçhul olaya müdahale edilerek 6 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 225 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Erzincan ilinde 311, farklı illerde 3 olmak üzere toplam 314 şahıs yakalandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Jandarma Kenevir Göçmen 3. Sayfa Haberler

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