Erzincan haber | Erzincan'da 129 adet sikke ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 129 adet sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışma sonucunda; A.B. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine 12.09.2022 günü Erzincan Merkeze bağlı bir köyün mülki hudutları içerisinde KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek icra edilen operasyon neticesinde; şüpheli şahıs, elinde bulunan 129 adet sikke ile birlikte yakalandı.

Olay ile ilgili olarak gerekli tahkikat devam etmekte olup, A.B. isimli şahıs, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etme suçundan adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN