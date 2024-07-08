Erzincan- Gümüşhane karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - GÜMÜŞHANE