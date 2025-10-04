Erzincan-Gümüşhane Kara Yolunda Kuru Ot Yangını Söndürüldü
Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyüdü.
Erzincan- Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ahmediye Geçidinde akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
