Haberler

Erzincan-Gümüşhane Kara Yolunda Kuru Ot Yangını Söndürüldü

Erzincan-Gümüşhane Kara Yolunda Kuru Ot Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyüdü.

Erzincan- Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmediye Geçidinde akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Dev derbide 5 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.