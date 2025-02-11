Erzincan-Erzurum Karayolunda Yangın Panik Yaratı

Erzincan- Erzurum kara yolunda Azerbaycan plakalı tırın dorsesi yandı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum kar yolu Tercan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, demir yüklü Azerbaycan plakalı tırın tekerlerinden çıkan kıvılcımlar dorse kısmına sıçradı. Bir süre sonra tırın dorsesi yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yol bir süre tek şeritli olarak ulaşıma kapandı. - ERZİNCAN