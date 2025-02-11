Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Erzincan-Erzurum Karayolunda Yangın Panik Yaratı

Erzincan-Erzurum Karayolunda Yangın Panik Yaratı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda Azerbaycan plakalı bir tırın dorsesi yangın çıkardı. Yangın, sürücünün durumu fark etmesiyle kontrol altına alındı, ancak yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Erzincan- Erzurum kara yolunda Azerbaycan plakalı tırın dorsesi yandı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum kar yolu Tercan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, demir yüklü Azerbaycan plakalı tırın tekerlerinden çıkan kıvılcımlar dorse kısmına sıçradı. Bir süre sonra tırın dorsesi yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yol bir süre tek şeritli olarak ulaşıma kapandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Geceye bu sahne damga vurdu
img

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
img

İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, peş peşe uyarı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.