Erzincan-Erzurum Karayolunda Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Erzincan- Erzurum karayolunda polis ekipleri tarafından durdurulan çekicide 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde;

Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan çekicide, çay ve tütün dedektör köpeği "Hera" marifetiyle yapılan kontrollerde toplam 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan İran uyruklu şüpheli J.K.V.B. isimli şahıs hakkında ilgili tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN