Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Yollarüstü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karayolunda bisikletle giden 70 yaşındaki Selahattin Çelik'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, kaza mahallinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Olay yeri incelemesinin ardından bisiklet sürücüsünün cesedi hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN